Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что заседание Совета Украина — НАТО состоится 19 апреля. Его проведут по запросу украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Столтенберг отметил, что на встречу обсудят поставки Киеву систем ПВО и снарядов.

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО. Оно пройдет в пятницу с участием президента Зеленского», — сказал он.

По словам генерального секретаря, он уже поговорил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов поставки на Украину систем ПВО и снарядов. По его словам, сейчас есть доступные системы, их достаточно, чтобы поставлять намного больше систем ПВО и батарей Patriot Украине.