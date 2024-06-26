Зарайские аграрии заготовили 73% кормов для крупного рогатого скота

Сенокос ведется в сельхозпредприятиях ЗАО «Макеево», ООО «Сельхозпродукты» и «Красная звезда». На сегодняшний день аграриями уже скошено естественных и сеяных трав на сено, сенаж и зеленый корм около 27 тыс. тонн, что составляет 73% от планируемого объема.

«Хозяйства не сбавляют темпы. Механизаторы — настоящие труженики, используют каждый погожий день и к процессу кормозаготовки они относятся ответственно. Ведь на кону — обеспечение сытной зимовки поголовья и качественно заготовленные корма. Поголовье крупного рогатого скота в городском округе Зарайск составляет 7180 голов, из них 3369 — дойного стада. В планах заготовить на зиму более 37 тыс. тонн грубых кормов и столько же — сочных. Этого должно хватить на зимовку для всего стада» Виктор Петрущенко глава городского округа Зарайск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.