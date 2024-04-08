Западным СМИ приказали продвигать причастность РФ к теракту в «Крокусе»

В МИД России заявили, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» западная пресса организовала пиар-компанию. Ее цель — отрицание роли Украины в трагедии и «продвижение разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб», сообщает «Царьград» .

Внешнеполитическое ведомство отметило, что многие страны показали естественную реакцию на теракт, произошедший в концертном зале в Красногорске, — выразили поддержку и соболезнования РФ и российскому народу. Однако в считаные часы после трагедии западные СМИ и чиновники из ЕС, США и Великобритании оперативно развернули пиар-компанию. Ее цель, кроме прочего, — отрицание причастности спецслужб Украины к случившемуся в «Крокусе», заявили дипломаты.

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии», — следует из публикации МИД РФ в Telegram-канале.

В министерстве иностранных дел добавили, что редакциям главных информагентств Запада дали указания, чтобы они продвигали свою версию событий, освещая теракт в «Крокусе». По данным МИД, западным журналистам приказали отрицать «связи исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами», а также «проталкивать» различные конспирологические теории о якобы причастности спецслужб РФ к трагедии.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны более 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в КЦ «Крокус Сити Холл» без родителей остались 7 ребят.

«7 детей остались без родителей, еще 13 до сих пор остаются в госпитале. Всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области. Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал Воробьев.