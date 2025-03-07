Западные ветераны предложили создать «воздушный щит» над Европой

Генерал ВВС США в отставке Филипп Бридлав, британский генерал Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский выступили с инициативой под названием SkyShield — «Небесный щит».

По замыслу авторов проекта, 120 истребителей будут базироваться на европейских аэродромах и вылетать на перехват российских ракет. Предполагается, что под защиту военной авиации попадут АЭС и города на западе Украины.

«SkyShield может дать более значимый эффект, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС на Украину», — указано в публикации со ссылкой на статью в The Guardian.

Российский военный эксперт Виктор Баранец предположил, что российская армия ответит на патрулирующие небо Украины самолеты и авиационные базы и это может привести к большой войне в Европе.