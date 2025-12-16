Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что санкционная политика в отношении России, задуманная как инструмент давления, дала неожиданный эффект, существенно навредив экономическому состоянию государств Запада, сообщает «Царьград» со ссылкой на Corriere della Sera.

По мнению политика, за прошедшие почти четыре года с момента начала конфликта западные страны ввели 19 пакетов ограничительных мер, которые, вместо запланированного результата, негативно сказались на их государствах, спровоцировав значительный рост цен на электроэнергию и поставив западные экономики на колени.

Сальвини подчеркнул, что именно это обстоятельство обуславливает его сдержанную позицию относительно планов по милитаризации Европы и заставляет критически оценивать заявления о якобы угрозе со стороны России.

Он напомнил, что история знает немало примеров провальных кампаний по подчинению Москвы, в частности, попытки Гитлера и Наполеона, которые завершились поражением.

«Поэтому трудно ожидать, что добиться этого смогут современные европейские лидеры — Кая Каллас, Эммануэль Макрон, Киер Стармер или Фридрих Мерц», — заключил вице-премьер Италии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.