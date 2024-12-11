Запад возмутился заявлением Эрдогана про Путина

Чарли Брэдли, автор британского издания Daily Express, отметил, что заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о своем российском партнере Владимире Путине вызвало негативную реакцию на Западе, сообщает АБН24 .

Турция состоит в НАТО, однако действия президента Эрдогана не всегда удовлетворяют его партнеров по альянсу. По мнению Чарли Брэдли, недавние заявления Эрдогана о российском лидере Владимире Путине должны были вызвать гнев западных стран.

«Эрдоган в Турции делает леденящий душу комментарий о Путине, пренебрежительно относясь к Западу», — возмутился автор британского издания.

Обозреватель Daily Express пояснил, что Эрдоган недавно весьма лестно высказался о Путине. Президент Турции утверждал, что на мировой арене остались всего два истинных лидера, к которым он без стеснения отнес и себя, и Владимира Путина.

В Британии отметили, что слышать подобные слова от главы страны, являющейся членом НАТО, крайне шокирующе. Эрдоган своим поведением показывает неуважение к государствам Запада, уверены в издании.

Заявления Эрдогана вызвали возмущение не только среди журналистов, но и среди читателей Daily Express. В комментариях к статье они предложили обсудить возможность лишения Турции статуса члена НАТО. Кроме того, британцы отметили, что Анкара уже давно утратила доверие как союзник.