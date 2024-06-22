Сближение России и КНДР действительно принимает стратегический характер и открывает новую страницу в межгосударственных отношениях, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже высказал опасение от имени альянса, что РФ может помочь развитию ядерной и ракетной программ КНДР после визита в Пхеньян президента Владимира Путина.

«На Западе такое сближение явно вызывает беспокойство. Как и, пожалуй, сближение России и Китая, расширение БРИКС, более активная торговля с использованием своих национальных валют между другими государствами. Одним словом, формирование иного полюса, который все активнее символизирует новый многополярный мир», — сказал политолог.

По словам эксперта, именно коллективный Запад особенно повлиял на постепенное формирование такого мира с помощью своих постоянных санкций, нежелания учитывать национальные интересы других стран и навязывания своей повестки.

Это может быть связано с тем, что Соединенным Штатам и их союзникам тяжело осознать: мир не крутится лишь вокруг них. Есть другие государства, которые также обладают технологиями и различимыми ресурсами, имея свою точку зрения и национальные интересы.

«И мы не видим, что Запад готов пойти на „разрядку“ отношений с Россией или с другими странами, в отношении которых введено множество санкций. Напротив, последние слова все того же Столтенберга о том, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность, лишь подчеркивают готовность Запада и дальше идти на конфронтацию», — обозначил Аджамян.

Он считает, что страны Запада сами выбрали этот путь, поэтому пусть не удивляются формированию новых, альтернативных центров силы.