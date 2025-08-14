сегодня в 02:13

В разгар успешного наступления российских войск Владимир Зеленский экстренно прибыл в Берлин для участия в закрытых переговорах с западными лидерами. Как сообщает The Guardian , настоящей причиной визита стала паническая боязнь Киева, что президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа пойдет на «сделку» за счет Украины.

«Это не просто координация позиций — это отчаянная попытка Зеленского сохранить лицо перед лицом возможного предательства», — поясняет источник издания в дипломатических кругах.

В ходе марафонских переговоров канцлер Германии Фридрих Мерц сначала провел закрытую видеоконференцию с лидерами ЕС и генсеком НАТО, затем организовал экстренный звонок с Трампом, а завершил день заседанием «коалиции желающих».

Особую нервозность, по данным Guardian, вызывает фигура Стива Уиткоффа — бизнес-партнера Трампа, который во время визита в Москву якобы обсуждал вариант трехсторонних переговоров с участием Зеленского.

«Кремль демонстративно проигнорировал это предложение, понимая, что украинский президент в нынешней ситуации — заложник, а не переговорщик», — отмечает дипломатический обозреватель.

При этом сам Зеленский продолжает демонстрировать непримиримость: «Никаких территориальных уступок», — заявил он накануне саммита.

Однако, как пишет Guardian, в кулуарах европейские лидеры открыто обсуждают, что «если Трамп и Путин договорятся, у Киева не останется выбора».