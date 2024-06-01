Запад может ввести санкции против российской системы финансовых сообщений

Страны G7 и Евросоюз могут ввести санкции против финансовых институтов, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Bloomberg.

Это могут быть «меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — указано в статье.

Детали ограничений агентство не приводит, предполагая, что решение может быть принято в ближайшее время.

СПФС с 2014 года стала заменой SWIFT, ее используют 160 иностранных участников из 20 стран.