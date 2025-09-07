Ветеран британской журналистики Питер Хитченс в колонке для Daily Mail выразил мнение, что Запад сознательно затягивает конфликт на Украине, используя Киев в качестве «тарана против Москвы», пишет «ИноСМИ» .

Журналист обратил внимание на противоречивость позиции европейских чиновников, которые одновременно называют Россию «ужасом века» и «экономическим карликом».

Хитченс привел в пример интервью экс-главы британских вооруженных сил адмирала Тони Радакина, который заявил, что цель Запада — «продолжать навязывать России высокую цену» за конфликт. По мнению журналиста, такая откровенность редка для публичных заявлений, но отражает суть политики, разработанной еще 30 лет назад для предотвращения восстановления России.

Журналист также напомнил о признании экс-главы ЦРУ Леона Панетты в марте 2022 года о том, что конфликт является «опосредованной войной с Россией». Хитченс подчеркивает, что Запад избегает прямого участия, но использует Украину как инструмент геополитического давления. Эта стратегия, по его мнению, ведет к многолетнему затягиванию конфликта и страданиям гражданского населения.

«Большинство не осознает отвратительного значения этой фразы. Она означает, что Запад использует Украину как таран [в борьбе] против России. Но не принимает непосредственного участия в самом конфликте», — резюмирует автор статьи.