Эксперт Лунев: Запад разворачивает митинги против закона об иноагентах в Грузии

Все политические процессы, которые сегодня происходят в Грузии, имеют глубокий исторический смысл. Запад давно пытается переформировать грузинский народ под свое ценностное и дипломатическое поле, и частично у него это получается. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

14 мая парламент Грузии в III чтении принял закон об иностранных агентах. За законопроект проголосовали 84 депутата, против — 30.

«Но так называемые консервативные слои грузинского общества пытаются отстоять свой суверенитет и независимое развитие. Закон об иноагентах устанавливает контроль за деятельностью иностранных компаний и лиц, которые финансируются из-за рубежа. И это абсолютно нормальная практика для государства, которое заботится о своей стратегической безопасности. Но Запад активно разворачивает митинги против этого закона, чтобы удержать открытым свое „окно Овертона“», — сказал Лунев.

Российская Федерация находится в тесном контакте с государствами, готовыми к сотрудничеству, особенно в таких тонких и важных сферах, как безопасность, миграционная политика, противодействие терроризму.

Ранее в грузинском парламенте из-за закона об иноагентах подрались депутаты во время заседания. На рассмотрение документа потратили чуть больше одной минуты.