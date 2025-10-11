«Заноза в заднице»: Столтенберг в мемуарах раскрыл, как Байден назвал Зеленского

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в новой книге поделился ситуацией, как бывший американский президент Джо Байден назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «занозой в заднице». Это случилось, когда обсуждалась итоговая декларация Вильнюсского саммита, сообщает « Царьград ».

Делегатов из США не устроило то, как президент Украины отреагировал на формулировки одного из документов. В нем описывалась поддержка Украины и перспектив ее вступления в НАТО.

Киев тогда назвал эти формулировки «слишком расплывчатыми». Байден в тот момент находился рядом со Столтенбергом.

«Он (Зеленский — ред.) — заноза в заднице», — сказал экс-президент США.

После этого Столтенбергу пришлось убеждать Зеленского, что заявления в декларации — уже победа.

