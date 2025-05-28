Зампред Голикова пожаловалась на министров, которые смотрят футбол

Зампред правительства России Татьяна Голикова в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пожаловалась на министров, которые смотрят футбол. По ее словам, с ними ничего не возможно поделать.

«С мужчинами, которые ходят на футбол, ничего не поделаешь. У нас еще такие министры есть… Звонишь — нет, звонишь по мобильному — нет. Через некоторое время перезванивает. — Ты где? — Ну, Татьяна Алексеевна, ну футбол же итоговый… Что можно сделать? Ничего. Идем навстречу», — пожаловалась Голикова.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Доме правительства Московской области с 27 по 28 мая. Его участниками стали в том числе ученые, медики, эксперты в области здравоохранения, политики, деятели культуры, ведущие производители продуктов здорового питания.

В ходе обсуждения поднимаются важнейшие для страны вопросы, в том числе о внедрении современных здоровьесберегающих технологий, а также о развитии медицины внутри страны и фармацевтической промышленности.

Организаторы мероприятия — российское правительство, правительство Московской области и фонд «Росконгресс».

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главная цель для региона — чтобы улучшения в жизни почувствовали жители всех населенных пунктов.

«Президент (РФ Владимир Путин — ред.) объявил о 7 национальных целях, и наша задача — сделать все, чтобы в каждом направлении, прежде всего, это касается здоровья, качества жизни человека, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители. И здесь очень важен подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям», — сказал Воробьев.