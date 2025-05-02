Замминистра иностранных дел Польши ушел в отпуск из-за алкогольной зависимости

По данным издания Fakt, это уже не первый подобный случай — в марте 2025 года он также временно покидал пост из-за проблем со здоровьем. Источники утверждают, что Шейна может окончательно потерять должность, если ситуация не изменится.

Ранее политик признавал, что борется с зависимостью, однако скандалы продолжали преследовать его. СМИ неоднократно сообщали, что он появлялся на официальных мероприятиях в нетрезвом состоянии, в том числе на встречах с избирателями. Коллеги и посетители его кабинета рассказывали, что в шкафах у Шейны хранились бутылки с алкоголем, а запах спиртного от него чувствовался почти постоянно.

В польском МИД пока не комментируют вероятность отставки замминистра, однако, по данным инсайдеров, руководство министерства рассматривает варианты его замены. Окончательное решение может быть принято после завершения отпуска Шейны.