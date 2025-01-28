Оппозиция в Сейме Литвы потребовала отставки заместителя министра финансов Валентина Гаврилова из-за его аккаунта в российской социальной сети, где у него есть музыкальный плейлист об СССР и армии России, за который впоследствии ему пришлось оправдываться, сообщает радио Sputnik .

Во время встречи с представителями оппозиционной фракции «Движение либералов» он подчеркнул, что вся его жизнь и профессиональная деятельность демонстрируют его способность «противостоять влиянию Кремля».

«Я не думаю, что я могу быть каким-то инструментом или объектом влияния (России – ред.)», — заявил Гаврилов.

Он напомнил, что плейлист с музыкой был опубликован до начала украинского конфликта. Он начал вести свою страничку в соцсети еще в 2016 году, когда организовывал встречу одноклассников спустя 20 лет после школы, однако отметил, что с началом конфликта стал меньше ей пользоваться, а возможно, и раньше.

Замминистра заверил, что «предан Литве» и осознает значимость финансирования нацобороны. Он считает, что может стать символом противостояния мягкой силе России. Гаврилов рад общению с русскими и русскоязычными в Литве, которые «адекватно воспринимают ситуацию» и поддерживают Украину.

На вопрос о своей отставке он сказал, что это зависит от его эффективности в министерстве финансов. Ранее он столкнулся с критикой из-за публичного поздравления с Днем Победы и отметил, что больше не будет его отмечать, предпочтя вместо этого День Европы.