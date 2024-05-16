Замгубернатора Петербурга начнет курировать сразу пять комитетов

Замглавы Санкт-Петербурга Алексей Корабельников станет исполнять обязанности бывшего вице-губернатора города Валерия Пикалева. Корабельникову предстоит курировать пять комитетов, сообщает «Бриф24» со ссылкой на сайт местного правительства.

Заместитель губернатора займется координацией и контролем комитетов по межнациональным отношениям, природопользованию и вопросам законности, правопорядка и безопасности. Корабельников также продолжит курировать работу комитетов финансов и по контролю за имуществом города.

Валерий Пикалев, обязанности которого начнет исполнять Корабельников, ранее также находился на должности главы губернаторской администрации. На днях он заступил на пост главы Федеральной таможенной службы РФ.