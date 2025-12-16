Замглавы МИД РФ Рябков: мы на пороге решения украинского кризиса

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о приближении сторон, участвующих в украинском конфликте, к разрешению ситуации, сообщает RT .

«Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса», — отметил он в ходе интервью американскому телеканалу ABC News.

Рябков подчеркнул, что Россия планирует наращивать активность в направлении дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Он также акцентировал внимание на том, что Москва ни при каких условиях не согласится на уступки, касающиеся Донбасса, Новороссии и Крыма, в контексте урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритетом страны является достижение мира, а не временного прекращения огня.

