Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия потребует нейтрального статуса Украины

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия в рамках разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать ее в альянса, сообщают « Известия ».

По его словам, только благодаря этим гарантиям возможно будет достичь прочного мира на Украине и добиться укрепления региональной безопасности.

Говоря о НАТО и гипотетическом сокращении военного присутствия США в Прибалтике, Грушко подчеркнул, что РФ будет исходить из наличия существенных угроз для России с Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «флюгерообразным поведением» заявления глав европейских стран о том, что им нужно перемирие на Украине. Видео с ответом на вопрос опубликовал в своем Telegram-канале журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.