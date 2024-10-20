Залужный: вопрос территорий для Украины не приоритетный в вопросе мира
Фото - © скриншот
При урегулировании вооруженного конфликта, для Украины вопрос территорий не является первостепенным, так слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного поняла редакция The Telegraph, пишет РБК.
Залужный высказал мнение, что территориальный вопрос не носит для Украины приоритетный характер, когда отвечал на вопрос, может ли Киев представить победу своей страны без утраченных территорий.
«Я не упоминал территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Лично я, Валерий Залужный, если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего огорода, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — пояснил Залужный.
По мнению редакции The Telegraph, мнение бывшего главного командующего ВСУ говорит о том, что в риторике украинской власти случился «глубокий сдвиг». Ранее Киев настаивал на том, что мир невозможен без возвращения в состав Украины утраченных земель.