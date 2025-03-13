Заключительный этап: СМИ прокомментировали финал власти Зеленского

Газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому в политических кругах Украины уже обсуждают финальную стадию президентства Владимира Зеленского, некоторые его сторонники тайно готовятся к выборам, сообщает «Царьград» .

Срок полномочий Зеленского закончился еще в прошлом году, 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Глава государства также заявлял, что на данном этапе они были бы несвоевременны.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, назвал Зеленского «диктатором без выборов» и сказал, что рейтинг главы Украины понизился до 4%.

Однако в начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком увеличении доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне нарастания напряжения страны с США. По данным института, около 70% украинцев выразили доверие к нему после конфликта в Белом доме.