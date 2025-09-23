«Закинул за губу»: лидер Польши шокировал своим поведением в зале заседаний ООН

В Сети распространяется видео, на котором видно, как Навроцкому передают коробку. Он достает что-то из нее и кладет в рот. Польский депутат Роман Гертых отметил, что любой зависимый от табака может продержаться без него всего несколько часов.

«Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, — это не табак», — заявил Гертых.

Другой депутат Томаш Треля, комментируя поступок Навроцкого, заявил, что президенту важнее «закинуть за губу», чем решать проблемы Польши.

При этом польский лидер уже попадался на употреблении снюса на предвыборных дебатах. Он положил в рот пакетик с табаком во время выступления своего оппонента Рафала Тшасковского.

