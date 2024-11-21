Заявление президента Украины Владимира Зеленского можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, он хочет показать, что рационально смотрит на то, как обстоят дела на фронте. Значит, готов рассматривать разные варианты урегулирования конфликта, но с целью, которая остается для него прежней — так называемое возвращение Украины к границам 1991 года. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Это скорее посыл команде Дональда Трампа (избранного президента США — ред.). В то же время он постоянно говорит о своем „плане победы“, который можно рассматривать как серьезное военное и геополитическое ослабление России», — сказал политолог.

К тому же, видно, что Зеленский на данный момент не спешит выводить войска из Курской области, поэтому делать выводы про «смягчение позиций Киева» пока преждевременно.

Другая причина, почему Зеленский сейчас отметился таким заявлением, может заключаться в игре на внутреннюю аудиторию: украинский президент хочет показать своим согражданам, что он адекватно воспринимает ситуацию и не готов воевать «до последнего украинца».

Тем самым он пытается снизить градус напряжения в обществе на фоне продолжающейся мобилизации в стране и беспредела ТЦК. Многие украинцы устали от боевых действий и хотят скорейшего прекращения конфликта. Это заявление Зеленского — реверанс в их сторону, заключил политолог.