Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова министра иностранных дел Италии о том, что ЕС не должен играть «вторичную роль» в переговорах по урегулированию конфликта.

Дипломат напомнила, что именно лидеры государств ЕС, в частности, бывшие немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, недавно сказали, что изначально не планировали выполнять Минские соглашения. При этом они убеждали мировое сообщество в обратном.

Тогда европейские политики предали интересы ЕС. Это послужило одной из причин трагедии.

«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после этого Запад устроил в Киеве антиконституционный переворот. Также там врали, что выполняют Минские договоренности, что привело к бойне в регионе.