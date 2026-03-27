Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет расставаться с властью и готов «подвергнуть народ новым ужасам» ради ее сохранения, сообщает газета «Известия» .

27 марта в эфире колумбийского радио Caracol она заявила, что Владимир Зеленский не намерен отказываться от власти.

«Очевидно, что этот человек узурпировал власть, не хочет ее отдавать», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, украинский лидер готов ввергнуть страну в «еще более ужасные трагедии», чтобы сохранить пост.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Зеленский не будет для России законной стороной переговоров. Он подчеркнул, что Москва не станет подписывать документы с нелегитимным главой киевского режима.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова 19 декабря сообщила, что при проведении легитимных выборов на Украине ведомство готово организовать голосование украинских граждан в России.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может воздержаться от ударов вглубь Украины во время голосования. По его словам, власть в стране должна стать легитимной, а без выборов это невозможно.

