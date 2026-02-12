Захарова заявила, что помощь Украине лишает Ирландию нейтрального статуса
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Разрешение парламентом Ирландии выделить займ Украине по предложению Еврокомиссии лишает государство военного нейтралитета. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Участие в финансировании Украины уводит Ирландию от концепции военного нейтралитета. Государство увеличивает вовлеченность и переходит к милитаризации.
По словам Захаровой, правительство Ирландии настойчиво проталкивает свое участие в профильных программах ЕС и НАТО. Также местные власти собираются нарастить оборонные расходы.
Из-за этой политики Ирландия переходит к блоковому статусу. Также страна разрушает идеи о традиционном нейтралитете государства.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.