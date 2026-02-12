сегодня в 12:08

Разрешение парламентом Ирландии выделить займ Украине по предложению Еврокомиссии лишает государство военного нейтралитета. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Участие в финансировании Украины уводит Ирландию от концепции военного нейтралитета. Государство увеличивает вовлеченность и переходит к милитаризации.

По словам Захаровой, правительство Ирландии настойчиво проталкивает свое участие в профильных программах ЕС и НАТО. Также местные власти собираются нарастить оборонные расходы.

Из-за этой политики Ирландия переходит к блоковому статусу. Также страна разрушает идеи о традиционном нейтралитете государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.