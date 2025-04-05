По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министерство иностранных дел Германии предпринимает действия, напоминающие нацистские методы, угрожая принудительным изгнанием россиян и белорусов с празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Если это правда произойдет, то будет расценено как «триумф воли» главы немецкого МИД Анналены Бербок, пишет Захарова в своем Telegram-канале .

По словам Захаровой, глава МИД Германии Бербок дала официальные рекомендации о том, что представителей России и Белоруссии не следует приглашать на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. И эта позиция не стала новостью, а вот то, что Бербок могла еще поручить, удивило официального представителя российского ведомства.

«Согласно информации газеты Berliner Zeitung, в распоряжение которой попал закрытый документ МИД ФРГ, русских и белорусов не будут допускать к участию и даже физическому присутствию на праздничных церемониях. Более того, их будут, внимание, насильно выдворять», — написала Захарова.

По мнению Захаровой, если россиян и белорусов действительно выгонят с торжественных мероприятий, то это будет личным «триумфом воли» Бербок. В своем высказывании Захарова сравнила возможную ситуацию с пропагандой нацизма в киноленте Лени Рифеншталь.