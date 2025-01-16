Захарова возмущена реакцией Армении на высказывание о Зангезурском коридоре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Армении на слова журналиста о Зангезурском коридоре, отметив, что это «вызывает недоумение», сообщает «Царьград» .

В российском МИД выразили удивление относительно реакции Армении на заявление журналиста, прозвучавшее в телеэфире. Захарова напомнила, что представителям Армении стоит игнорировать мнения журналистов и придерживаться официальной позиции, которая им хорошо известна.

«Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом», — отметила дипломат.

После передачи посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в Армению для вручения ноты протеста. Это произошло из-за эфира от 12 января, в котором Дмитрий Киселев, по утверждениям Армении, озвучил «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности» страны. Сам журналист был удивлен, что его комментарии вызвали такую реакцию ведомства.

Также стало известно, что Армения может прекратить показ программы «Вести недели». Министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян отметил, что все программы, которые выходят в эфир на территории страны, должны соответствовать местным законам.