Захарова: уничтожающему украинцев Зеленскому понадобится генерация людей
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о новом цифровом спикере МИД Украины. По ее словам, скоро украинскому президенту Владимиру Зеленскому понадобится «массовая генерация» работников, сообщает RTVI.
По словам Захаровой, украинский лидер «бодро» выполняет заказ Запада на уничтожение своих жителей.
«Скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом».
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Внешнеполитическое украинское внешнеполитическое ведомство уже показало своего первого цифрового помощника, созданного при помощи искусственного интеллекта. Он будет сообщать журналистам о работе консулов Украины за рубежом и многом другом.