сегодня в 17:39

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о новом цифровом спикере МИД Украины. По ее словам, скоро украинскому президенту Владимиру Зеленскому понадобится «массовая генерация» работников, сообщает RTVI .

По словам Захаровой, украинский лидер «бодро» выполняет заказ Запада на уничтожение своих жителей.

«Скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом». Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

Внешнеполитическое украинское внешнеполитическое ведомство уже показало своего первого цифрового помощника, созданного при помощи искусственного интеллекта. Он будет сообщать журналистам о работе консулов Украины за рубежом и многом другом.