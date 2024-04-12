Захарова: США не смогут сбить следствие в деле о теракте в «Крокусе»

Вашингтон не сможет сбить следствие при расследовании теракта в «Крокус сити холле» своими заявлениями о причастности к нему ИГ*, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Аргументам и фактам» .

Он отметила, что Соединенные Штаты по различным каналам пытаются убедить общественность, что к теракту в Подмосковье причастны сторонники афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*.

«Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — указала Захарова.

Вашингтон, по ее словам, таким образом пытается манипулировать общественным мнением, чтобы «обелить своих подопечных» в лице киевского режима. США еще до первичных результатов следствия заявили, что Украина якобы не причастна к произошедшему.

* Террористическая группировка, запрещенная в России