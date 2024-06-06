Захарова сделала заявление об очередных санкционных мерах Литвы

сегодня в 19:59

Захарова о санкциях Литвы против РФ: это выстрелы себе в ногу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление из-за очередных санкционных мер Литвы. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

Литовские власти с 3 июня запретили импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов и кормов.

«Данное решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений», — сказала Захарова.

Также она отметила, что такие «выстрелы себе в ногу» едва ли окажут сильное воздействие на и без того практически свернутое экономическое взаимодействие между странами.

На данный момент общая доля Литвы во внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий литовские санкции для российской экономики не принесут.

Захарова заключила, что Россия планирует принимать ответные меры в связи с текущими обстоятельствами.