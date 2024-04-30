Захарова считает, что у стратегов во власти США наблюдается расслоение сознания

Последнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер свидетельствует о расслоении сознания у стратегов, находящихся у власти в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила Захарова, ранее Жан-Пьер заявила, что американские власти США считают расследование Международного уголовного суда (МУС) по действиям Израиля на территории сектора Газа, а еще выдача ордеров на арест израильских высокопоставленных политиков выходит за пределы юрисдикции организации.

«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что данный суд, по сути, находится под юрисдикцией Штатов. Страна полностью поддержала выдачу ордеров в отношении властей РФ, но при этом США не признает легитимности МУС в отношении себя и своих сателлитов.