Захарова: Россия уважает Венскую конвенцию
Представитель МИД России Захарова заявила об уважении Венской конвенции
Российская сторона следует принципам Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне сообщений посла Киргизии в России о неправомерных действиях полиции.
Жалобу посла изучают в ходе расследования МВД.
Это говорит о «незыблемости дипломатического статуса», написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее МВД начало проверку после жалобы семьи посла Жолдошбекова на поведение московских полицейских в ходе рейда по районам столицы.