Захарова: Россия уважает Венскую конвенцию

Российская сторона следует принципам Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне сообщений посла Киргизии в России о неправомерных действиях полиции.

Жалобу посла изучают в ходе расследования МВД.

Это говорит о «незыблемости дипломатического статуса», написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее МВД начало проверку после жалобы семьи посла Жолдошбекова на поведение московских полицейских в ходе рейда по районам столицы.