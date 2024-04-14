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Захарова: Россия уважает Венскую конвенцию

Представитель МИД России Захарова заявила об уважении Венской конвенции
Политика

Российская сторона следует принципам Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне сообщений посла Киргизии в России о неправомерных действиях полиции.

Жалобу посла изучают в ходе расследования МВД.

Это говорит о «незыблемости дипломатического статуса», написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее МВД начало проверку после жалобы семьи посла Жолдошбекова на поведение московских полицейских в ходе рейда по районам столицы.