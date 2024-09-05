Захарова: Россия ответит на санкции США против RT

«Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы… станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», — сказала Захарова на ВЭФ во Владивостоке.

Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly.

Под рестрикции попали основные медиаменеджеры, включая главреда Маргариту Симоньян.