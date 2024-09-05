Захарова: Россия ответит на санкции США против RT
Россия ответит на санкции США против медиагруппы «Россия сегодня», заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы… станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», — сказала Захарова на ВЭФ во Владивостоке.
Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly.
Под рестрикции попали основные медиаменеджеры, включая главреда Маргариту Симоньян.