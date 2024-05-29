Захарова рассказала, как связана Польша с отказом Украине во вступлении в НАТО
Захарова: Украину не берут в НАТО из-за интересов Польши
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интересы Польши основной причиной непринятия Украины в НАТО. По ее словам, европейское государство претендует на украинские территории.
Спикер дипведомства отметила, что именно по этой причине высказывания польского правительства отличаются от заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
«Потому что, в отличие от него, они понимают, чего они ждут, они понимают, зачем они это говорят, и они очень хорошо понимают, к чему они готовятся», — объяснила дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что внутри альянса происходит лоббирование польских интересов, поэтому Украину сдерживают в данном направлении.