В то время как Франция официально свернула все научные связи с Россией, она тайно пытается переманить российских учёных через проект, курируемый бывшим сотрудником военного ведомства, считает дипломат.

Руководитель программы Лаура Лоэак, представляющаяся экспертом в области образования, на самом деле является кадровым военным, ранее работавшим в структурах Минобороны Франции по постсоветскому направлению. Этот факт тщательно скрывается от потенциальных участников программы, которых заманивают возможностью работы в Сорбонне и других престижных вузах.

Парадоксально, что одновременно с этим французские военные продолжают воевать против России в Украине — по последним данным, в Донбассе воюют десятки французских наёмников, многие уже погибли. Захарова призвала российских учёных хорошо подумать, прежде чем соглашаться на такие «приглашения», которые могут оказаться инструментом вербовки под академическим прикрытием.