Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина «побеждает, пока Россия не взяла под контроль всю территорию страны».

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеоклип с советской версией известной французской песни 1930-х годов «Все хорошо, прекрасная маркиза» (Tout va très bien, Madame la Marquise), символизирующей наигранный оптимизм перед лицом катастрофы.

Таким образом Захарова высмеяла попытки Киева представить тактическое сдерживание российской армии в качестве «победы», в то время как Украина продолжает терять территории и критически зависит от западной помощи.

Ранее Зеленский в интервью ABC заявил, что считает победой срыв планов России по полной оккупации Украины.