Захарова прокомментировала польские угрозы Венгрии

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Туск обвинил Орбана в том, что венгерский лидер «играет в команде Путина».

Польский президент пообещал последствия для Венгрии, если Будапешт наложит вето на очередные антироссийские ограничения.