Захарова прокомментировала польские угрозы Венгрии
«Такая демократия»: Захарова объяснила конфликт Польши и Венгрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила угрозы польского президента Дональда Туска венгерскому премьер-министру Виктору Орбану особенностями западной демократии.
«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Туск обвинил Орбана в том, что венгерский лидер «играет в команде Путина».
Польский президент пообещал последствия для Венгрии, если Будапешт наложит вето на очередные антироссийские ограничения.