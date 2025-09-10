Захарова прокомментировала инцидент с падением в обморок шведского министра

Захарова — о падении в обморок Ланн: она лежит у ног фотографа, а он снимает

В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она прокомментировала инцидент, случившийся на пресс-конференции с участием нового министра здравоохранения в Швеции.

В центре внимания оказалась Элизабет Ланн, потерявшая сознание и упавшая с трибуны во время своего официального представления. Позже выяснилось, что причиной обморока стало резкое снижение уровня сахара в крови.

«Первый, кто перед ней стоит, фотограф. Никто из ее коллег не был к ней так физически близок, как человек, который делал фотографии со стороны прессы. И его первым порывом было не оказание помощи, а фотография. Она лежит у его ног, а он делает фотографию. И я задалась вопросом, что первично: профессия или человеческая эмоция помощи? Где эта тонкая грань?» — отметила Захарова.

Дипломат призналась, что не имеет однозначного мнения по этому поводу, поскольку многие исторически значимые кадры были сделаны в моменте. Тем не менее она подчеркнула, что не поднимать этот вопрос попросту невозможно.