Захарова прокомментировала инцидент с падением в обморок шведского министра
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения относительно моральных принципов людей, склонных фиксировать любые происшествия для последующей публикации в интернете.
В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она прокомментировала инцидент, случившийся на пресс-конференции с участием нового министра здравоохранения в Швеции.
В центре внимания оказалась Элизабет Ланн, потерявшая сознание и упавшая с трибуны во время своего официального представления. Позже выяснилось, что причиной обморока стало резкое снижение уровня сахара в крови.
«Первый, кто перед ней стоит, фотограф. Никто из ее коллег не был к ней так физически близок, как человек, который делал фотографии со стороны прессы. И его первым порывом было не оказание помощи, а фотография. Она лежит у его ног, а он делает фотографию. И я задалась вопросом, что первично: профессия или человеческая эмоция помощи? Где эта тонкая грань?» — отметила Захарова.
Дипломат призналась, что не имеет однозначного мнения по этому поводу, поскольку многие исторически значимые кадры были сделаны в моменте. Тем не менее она подчеркнула, что не поднимать этот вопрос попросту невозможно.