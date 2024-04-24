Захарова призвала главу ЮНЕСКО вернуть зарплату из-за замалчивания убийства военкора

Офпред МИД РФ Мария Захарова считает, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле была обязана отреагировать на смерть военкора Семена Еремина, убитого украинскими военными. По мнению дипломата, гендир учреждения ООН не выполнила свою функциональную обязанность, следовательно, не отработала зарплату за этот месяц и обязана ее вернуть.

Захарова назвала «позором, полной дисфункцией» бездействие ЮНЕСКО и непосредственно Азуле, которые предпочли не замечать убийство журналиста «Известий».

По словам официального представителя МИД России, страны оплачивают работу этой структуры и ее сотрудников, в связи с чем представители должны «отрабатывать каждую копейку из своей зарплаты и выполнять свои функциональные обязанности».

«Это то, что на самом деле должно привести к сдаче своей зарплаты за этот месяц. Она ее не отработала», — сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, постоянное представительство России при ООН адресует Азуле соответствующее обращение в связи с игнорированием гибели военкора Еремина.