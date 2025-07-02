Захарова предложила ЕС и НАТО прокомментировать звонок Макрона Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор французского президента Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным.

«Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне. Пусть они обо всем этом расскажут», — высказалась она.

Захарова считает, что французское посольство также должно выразить свою точку зрения относительно переговоров между двумя президентами, она обратилась к французским дипломатам с соответствующим призывом.

Накануне состоялся первый разговор Путина и Макрона почти за 3 года. До этого лидеры не контактировали более тысячи дней.

В пресс-службе Кремля заявили о содержательности прошедшей беседы. Главы государств обсудили положение дел вокруг Украины, ирано-израильский конфликт, а также американские авиаудары по иранским ядерным объектам.

Российский президент указал Макрону на то, что украинский кризис является прямым результатом действий западных стран. Путин акцентировал внимание на том, что урегулирование возможно лишь посредством комплексного и долгосрочного соглашения, направленного на устранение первопричин конфликта и учитывающего текущую обстановку в мире.

Более того, лидеры России и Франции подчеркнули необходимость уважения права Ирана на использование атомной энергии в мирных целях. Президенты высказались за продолжение соблюдения Тегераном условий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничества с МАГАТЭ. Они также выразили общее стремление к дипломатическому разрешению ирано-израильского кризиса.