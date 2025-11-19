Захарова ответила на новости о согласовании договора по Украине «на этой неделе»

Захарова опровергла новости о согласовании договора по Украине «на этой неделе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о возможном согласовании рамочного соглашения о прекращении конфликта на Украине на этой неделе. По словам дипломата, российское дипведомство не получало «ничего подобного» от американских коллег, сообщает «Ридус» .

Ранее издания Politico, Axios и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме писали, что американская администрация надеется на согласование соглашения о прекращении огня на Украине уже к «концу месяца».

Однако, по словам Захаровой, российский МИД не получал никакой официальной информации от Госдепартамента США о подготовке документов такого уровня.

«Как сообщили в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран», — прокомментировала спикер дипломатического ведомства.

