Захарова ответила, кто стоит за фейком о гибели Башара Асада

Агентство Reuters написало о его смерти. Дипломат охарактеризовала эту информацию как типичный фейк, который кто-то использует для достижения своих точечных целей.

«Если бы это был не фейк, а ошибка, или какой-то момент журналисткой оплошности, были бы опровержения», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что распространение ложной информации может быть выгодно спецслужбам ряда стран, заинтересованных в том, чтобы Сирия погрузилась в хаос.

Полторы недели назад вооруженная оппозиция захватила контроль над большей частью страны. Президент Башар Асад после переговоров покинул свой пост и уехал за границу, получив убежище в России.

Ранее политик Олег Царев в своем Telegram-канале упомянул, что в крупных городах Сирии установилось «некое подобие порядка», в то время как в малых населенных пунктах террористические группы продолжают убивать невинных людей.