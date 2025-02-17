Захарова ответила главе МИД Эстонии Цахкне, призвавшего «загнать Путина в угол»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила в Telegram-канале министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкне, призвавшего загнать РФ президента Владимира Путина «в угол».

«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — отметила она.

Захарова также добавила, что это отличная позиция для маневр.

Ранее Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова министра иностранных дел Италии о том, что ЕС не должен играть «вторичную роль» в переговорах по урегулированию конфликта. По ее словам, западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту.