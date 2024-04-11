Захарова ответила Боррелю на критику выборов в России

Настоящей иронией являются «наштампованные» санкции ЕС, уничтожение своей же экономики и воровство активов РФ, а не российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram .

Таким образом она ответила главе евродипломатии Жозепу Боррелю, который назвал голосование в России иронией и не соответствующим демократическим стандартам.

«Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Настоящая и очень горькая ирония — это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов», — написала Захарова.

Также представитель МИД РФ добавила, что «сама конструкция Еврокомиссии — это ироничный стандарт недемократичности».

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал циничным призыв Борреля вывести войска с Запорожской АЭС.