Захарова отметила, что Израиль не осуждал удары Украины по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Израиле не осуждали атаки Киева по РФ.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала слова после Израиля в столице Симоне Гальперин, что в Израиле ждут осуждения со стороны РФ ракетного удара Ирана по Израилю.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я». Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

Представитель МИД России сообщила, что она помнит постоянную поддержку действий украинского лидера Владимира Зеленского со стороны официальных лиц Израиля.