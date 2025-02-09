В последнее время Франция демонстрирует беспрецедентную поддержку неонацистских проявлений киевского режима и делает это открыто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости .

«Париж официально, кстати говоря, с какой-то просто невероятной, сумасшедшей, не знаю, стихией поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине. Мало того, этот неонацизм на Украине превратился уже в терроризм, то есть он мутировал», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что украинский неонацизм эволюционировал в более опасную форму — терроризм. При этом она отметила, что идеологическая основа киевского режима остается неизменной, но методы действий существенно радикализировались.

По мнению официального представителя МИД РФ, современная украинская власть трансформировалась в международную террористическую структуру, сохранив при этом неонацистскую идеологию как фундаментальный элемент своей системы.

Захарова особо отметила неприемлемость поддержки подобных явлений со стороны французского правительства. Террористической же она назвала украинскую власть по причине регулярных атак на гражданское население, включая детей, пожилых людей и женщин.