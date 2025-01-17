Захарова объяснила, как США «отморозили уши назло маме»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «назло маме отморозили уши», когда в свое время не закупили у России самолеты Бе-200. Лайнеры помогли бы стране справиться в бушующими в Калифорнии пожарами, написала дипломат в своем Telegram-канале .

По словам Захаровой, примерно 10 лет назад в США осознали необходимость покупки самолетов-амфибий, чтобы защитить Лос-Анджелес (штат Калифорния) от пожаров. Американцы хотели закупить российские Бе-200, однако сделка была сорвана из-за позиции Украины.

«И вот, когда сделку должен был одобрить американский президент, выяснилось… что киевский режим выступает против, и самолетов не будет. Финальные кадры — пылающий Лос-Анджелес и (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский с Оскаром. Бред, скажете вы? Но практически так все и было или, как говорят на „голливудщине“, true story.», — написала спикер дипломатического ведомства.

Захарова назвала это примером «из серии „назло маме отморожу уши“».