Захарова о неаккредитации журналиста Le Monde: обратитесь к властям Франции

МИД РФ получил письмо от главного редактора французской газеты Le Monde о якобы непонимании причин лишения аккредитации постоянного корреспондента в Москве Бенжамена Кенеля. При этом такое решение было ответом на аналогичные действия Парижа в отношении российского журналиста, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что французское посольство в РФ дважды отказало в выдаче рабочей визы журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе.

«Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение», — подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, у Кенеля аккредитация требовала технического продления, поэтому при аналогичном шаге со стороны России выбор пал на этого журналиста, в нем нет политического подтекста. Об этом МИД уведомил корреспондента. Кенель активно начал искать возможную развязку ситуации и отметил, что постоянно общается с МИД Франции.

Захарова пояснила, что как только французские власти решат проблему с визой российскому журналисту, то аккредитацию выдадут и французу.