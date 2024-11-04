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Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократическими за всю историю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в Молдавии. В ее Telegram-канале говорится, что это самые недемократические выборы за всю истории страны.

«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости,» — написала дипломат.

Она отметила, во время выборов проявлялись «беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных», а также было «масштабное применение властями административного ресурса».

Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду по итогу обработки 100% протоколов набрала 55,33% голосов и стала лидером выборов, об этом сообщил ЦИК Молдавии.

Конкурент Санду от оппозиции Александр Стояногло набрал 44,67% после обработки всех протоколов голосования. Таким образом, Санду победила на выборах президента Республики Молдовы.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября 2024 года.