Захарова назвала слова Мерца о «грязной работе» и Иране страшнейшими в ее жизни

Фраза канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Израиль делает за Запад «грязную работу» к конфликте с Ираном, — самые страшные слова, заявила офпред МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале . Она добавила, что Мерц — потомок нацистов, а его дед Йозеф Пауль Совиньи называл улицы «в честь Гитлера и Геббельса».

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — прокомментировала Захарова слова Мерца.

Дипломат добавила, что дед Мерца был бургомистром Брилона при Третьем рейхе, состоял в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и являлся резервистом. Отец нынешнего канцлера Иоахим Мерц воевал против советских войск, подчеркнула Захарова.

«Россия сегодня продолжает ту работу, которую начали в свое время антифашисты», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.